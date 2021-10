Smak

Tuńczyk to klasyczny produkt, który od lat gości na polskich stołach. Serwowany jest zarówno w daniach obiadowych, sałatkach, jak i przekąskach. Właśnie ta morska ryba z rodziny makrelowatych stanowi bazę dla pysznych gotowych dań od Helcom Premium.

Sekret smaku nowych sałatek tkwi w doborze aromatycznych przypraw i zdrowych, warzywnych dodatków, które świetnie komponują się ze smakiem tuńczyka. Te niebanalne połączenia smakowe mogą pozytywnie zaskoczyć niejedno podniebienie. W nowej serii produktów znalazły trzy zestawy smakowe:

Sałatka z tuńczykiem, czarną fasolą, kukurydzą i czarnuszką

Sałatka z tuńczykiem, czerwoną fasolą, groszkiem i czarnym sezamem

Sałatka z tuńczykiem, czarną soczewicą, oliwkami i suszonymi pomidorami

Jakość

Nowe sałatki marki Helcom Premium są przygotowane ze starannie dobranych składników — najwyższej jakości ryb, świeżych warzyw i aromatycznych przypraw.

Co więcej, charakteryzują się wysoką zawartością kwasów Omega-3. Ta rybna przekąska to nie tylko danie, które zaspokoi głód, ale również pożywny posiłek dostarczający organizmowi, to co najlepsze.

Marka Helcom Premium znana jest z wysokiej jakości produktów i niebanalnych połączeń smakowych. W jej ofercie można znaleźć również pasty rybne w różnych odsłonach, czy oliwki grillowane, nadziewane czosnkiem, czerwoną papryką lub jalapeno.

Wygoda

Zaletą nowego produktu jest z pewnością jego forma. Sałatki z tuńczykiem od Helcom Premium to danie, które świetnie sprawdzi się o różnych porach dnia. To gotowy pomysł na śniadanie, drugie śniadanie do pracy, kolację, czy przekąskę w trakcie dnia. Idealna porcja na raz, z wygodnym otwarciem, którą możesz zabrać ze sobą wszędzie.

Zostań łowcą smaku i wybierz swoją ulubioną sałatkę z tuńczykiem!

Właścicielem marki Helcom Premium jest firma Greek Trade, znany producent, dystrybutor i importer produktów branży spożywczej, działający na rynku od 1992 roku. Firma stawia na jakość dystrybuowanych produktów spożywczych, dlatego starannie dobiera dostawców.

---

Kontakt:

GREEK TRADE SP. Z O.O.

ul. Tadeusza Śliwiaka 14

30-797 Kraków

sieci@greektrade.com.pl