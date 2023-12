Śmiało w przyszłość! 2023 rok za nami. Teraz odważnie wchodzimy w 2024!

Grudniowy czas to nie tylko okres przygotowań do świąt, ale również miesiąc podsumowań i wniosków z realizacji założonych na rok 2023 celów. Firma Greek Trade kończy ten rok z sukcesem, na który wpłynęło wiele czynników, a przede wszystkim dobrze przemyślane działania strategiczne. Kroki, które firma podjęła przyczyniły się do jej intensywnego rozwoju, zarówno na płaszczyźnie produkcyjnej, jak i wzrostu sprzedaży w handlu tradycyjnym, nowoczesnym i w eksporcie.