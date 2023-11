Stół pełen smaku. Wyjątkowa patera na Święta z marką Helcom!

Owoce, które podbijają smak mięsa i serów!

Samo przygotowanie mięsa i wyłożenie na talerz sera może nie wystarczyć - dodanie owoców nadaje wyrazistości i wzbogaca smak potrawy.

“Piękna, naturalna barwa, aromat i fantastyczny smak, pełne kawałki owoców i świeżość to główne atuty zamkniętych w słoiczkach Owoców do mięs i serów marki Helcom” - tak opisuje produkty Category Manager Ksenia Siakas odnotowując co roku wzrost sprzedaży produktów w okolicach świąt.

Marka ma do zaprezentowania kilka wyjątkowych smaków Owoców do mięs i serów.

“Żurawina do mięs i serów to nie tylko wyjątkowy smak. Owoce żurawiny są delikatne, ale nie są zbyt miękkie. Dodają one mięsom oraz serom wyrazistości i podbijają ich smak. Wyśmienita jako przystawka do pieczonych mięs, zwłaszcza do drobiu i wędlin oraz do sera pleśniowego.

Kolejnym dodatkiem do mięs i serów jest Aronia. Nadaje potrawom świeżości.

Borówka - jej subtelny słodkawy smak oraz kwaskowy posmak sprawiają, że doskonale komponuje się z różnymi rodzajami serów i mięs.

Jarzębina ma wyrazisty, kwaskowaty smak, który może dodać charakteru i unikalnego smaku potrawom.

Owoce do serów i mięs stanowią też niezwykłą dekorację, dodając koloru i świeżości podawanym potrawom.

Korniszony - przekąski z różnymi dodatkami od Helcom!

Pomysłów na przekąski z korniszonami jest sporo. Wszystkim znane są koreczki z papryką, kabanosami i serem żółtym. Korniszonów można użyć jako dodatków do kanapki, zrobić sałatkę czy przygotować roladki z mięsem.

“Popularność korniszonów w czasie różnych spotkań z najbliższymi skłoniła nas do eksperymentowania z różnymi połączeniami. Oprócz tradycyjnych Korniszonów w zalewie octowej mamy też:



Korniszony z papryką chili, które można użyć do dodania ostrości i pikantności do potraw. Są doskonałym dodatkiem do dań mięsnych, zwłaszcza tych, które lubią lekko ostry smak.

Korniszonów z chrzanem, które można użyć do dodania wyrazistości i delikatnej pikantności. Świetnie pasują jako dodatek do wędlin, zwłaszcza na kanapkach.

Korniszony z miodem łączące słodycz i kwaskowaty smak. Mogą być podawane jako przekąska lub jako dodatek do sera, który równoważy smak słodkiego miodu.

Korniszonów z dodatkiem przypraw, które można użyć do podkreślenia smaku potraw. Są idealnym dodatkiem do sałatek, kanapek i dań mięsnych.” - wymienia Category Manager Teresa Sykała.

Pierwszy krok do kulinarnej radości: Antipasti na Święta!





“Antipasti marki Helcom to różnorodność kolorów i smaków, które królują na stołach podczas wykwintnych przyjęć oraz kameralnych spotkań, co szczególnie widać analizując wielkość sprzedaży w okresach przedświątecznych” - opowiada dalej Category Manager Teresa Sykała.

Przekąski te nie wymagają wcześniejszego przygotowania. Istotna jest starannie opracowana receptura oraz najwyższa jakość składników.

Marka Helcom ma w swoim asortymencie do zaoferowania różne połączenia:

Pomidory suszone nadziewane serem feta

Papryczki czereśniowe czerwone nadziewane serem feta

Papryczki czereśniowe zielone nadziewane serem feta

Papryczki czerwone nadziewane serem feta

Papryczki zielone nadziewane serem feta

Święta z nowym smakiem Antipasti

Marka Helcom Premium wprowadziła w tym roku nowe smaki Antipasti.

“Nasze wsłuchanie się w potrzeby klientów, zdrowy styl życia, a zarazem ciekawość kuchni świata przekonała nas do wprowadzenia do oferty trzech rodzajów Antipasti:



Pomidory suszone nadziewane hummusem

Papryczki czereśniowe zielone nadziewane hummusem

Papryczki czerwone nadziewane hummusem

Takie nieoczywiste połączenie warzyw z hummusem stanowi sycącą przekąskę między posiłkami” - kontynuuje temat wyjątkowości Antipasti Category Manager Teresa Sykała.

Przekąski marki Helcom to doskonały dodatek do świątecznego stołu, który może urozmaicić i wzbogacić gamę smaków na rodzinnym spotkaniu.

Marka pomaga w tym Polkom i Polakom już od ponad 30 lat!

Helcom — o marce

Helcom to marka z ponad 30-letnią tradycją, która wie, że jedzenie to wielka przyjemność, dlatego codziennie zaprasza do odkrywania różnorodności smaków. Serwuje na stoły ich wielkie bogactwo. W ofercie marki można znaleźć całą gamę produktów niezbędnych w każdej kuchni. Są to między innymi owoce w puszkach, różnego rodzaju papryki, bruschetty, warzywa marynowane, czy przetwory pomidorowe.

Właścicielem marki Helcom jest firma Greek Trade, znany producent, dystrybutor i importer produktów branży spożywczej, działający na rynku od 1992 roku.

Więcej o marce na stronie: www.helcom.pl