GRILLOVE PRZYSMAKI od Greek Trade

Podczas sezonu grillowego na półkach sklepowych nie może zabraknąć różnorodnych dodatków, które świetnie komponują się z daniami z rusztu.

Firma Greek Trade oferuje ciekawe propozycje smakowe typu antipasti nadziewane serem, bruschetty czy paprykową pastę Ajvar.

Różnorodna w smaki oferta z pewnością trafi w gusta szerokiego grona konsumentów. GRILLOVE PRZYSMAKI to znane i lubiane propozycje produktów od cenionej od lat marki Helcom.

Oferta grillowa firmy Greek Trade jest połączona z silnym wsparciem reklamowym, gwarantującym atrakcyjną ekspozycję wybranych produktów w Punktach Sprzedaży Detalicznej w tym wykorzystaniu materiałów POS typu: standy, wobblery jak również działania medialne skierowane do konsumentów: reklama radiowa, współpraca blogersko-influencerska oraz działania digitalowe.

Pomysły na grillowe przekąski

Szeroki wybór produktów w ofercie specjalnej pozwala na przygotowanie rozmaitych dań z grilla. Korniszony w różnych smakach można próbować prosto ze słoiczka, jak również świetnie sprawdzą się jako dodatek do sałatek czy mięs grillowanych.

Pikantne papryki jalapeno dodane do domowych hot dogów z grillowaną kiełbaską, wyostrzą smak i apetyt, natomiast pastę ajvar można wykorzystać jako składnik marynaty do mięs czy samodzielny dodatek na przykład do grillowanych warzyw.

Kolejna propozycja z oferty to bruschetty we włoskim stylu. Są to aromatyczne pasty na bazie pomidorów, papryki lub oliwek, które doskonale smakują na lekko grillowanym pieczywie.

W przypadku owocowych dodatków takich jak żurawina, borówka, jarzębina, czy aronia, polecamy wypróbować połączenie produktu z grillowanymi serami i mięsami np. karkówką.

Jakie produkty znalazły się w ofercie?

W specjalnej ofercie grillowej znalazły się m.in.:

Tradycyjne korniszony z różnymi dodatkami

Pikantne papryki jalapeno oraz pasta ajvar

Bruschetty w różnych smakach

Owocowe dodatki do mięs i serów

Helcom — w skrócie o marce

Helcom to marka z ponad 30-letnią tradycją, która wie, że jedzenie to wielka przyjemność, dlatego codziennie zaprasza do odkrywania różnorodności smaków. Serwuje na stoły ich wielkie bogactwo. W ofercie marki można znaleźć całą gamę produktów niezbędnych w każdej kuchni. Są to między innymi owoce w puszkach, różnego rodzaju papryki, bruschetty, warzywa marynowane, czy przetwory pomidorowe.

Właścicielem marki Helcom jest firma Greek Trade, znany producent, dystrybutor i importer produktów branży spożywczej, działający na rynku od 1992 roku.

Więcej o ofercie: http://www.madeinbrain.com.pl/_prezentacje/helcom/oferta_grillowa/

---

