1. Helcom Naturalnie — naturalny smak

W odpowiedzi na oczekiwania konsumentów powołaliśmy markę Helcom Naturalnie. Podążając za ideą czystej etykiety, zadbaliśmy, aby wszystkie produkty miały jak najkrótszy skład – bez zbędnych konserwantów, barwników i sztucznych aromatów.

To propozycja dla wszystkich zapracowanych osób, które chcą jeść zdrowo, są świadomi jakości składników i prowadzą aktywny tryb życia. Produkty z oferty Helcom Naturalnie pozwalają na szybkie i łatwe przygotowanie posiłków i wpisują się w dietę wegańską.

Wszystkie receptury bazują na starannie wyselekcjonowanych składnikach od sprawdzonych dostawców. Produkty marki charakteryzuje nie tylko kuszący smak, ale także wysoka zawartość składników odżywczych, a zarazem niska zawartość tłuszczu (z wyjątkiem past słonecznikowych). Ponadto nie zawierają one glutenu, dodatku cukru, barwników i sztucznych konserwantów.



2. Helcom Naturalnie — szeroka oferta produktów



Przez lata oferta marki stale się powiększała. Helcom Naturalnie to nie tylko odpowiedź na oczekiwania rynku, ale także kreowanie nowych potrzeb wśród Klientów. Obecnie w ofercie marki znajdują się:

Pasty warzywne

Pasty premium z avocado

Kaszotta

Pasty warzywne z kaszą

Hummusy i Tahini

Pasty owocowe bez dodatku cukru

Duety owocowo-warzywne

Mąki



3. Helcom Naturalnie — marka w zgodzie z naturą

A oto jeszcze jeden powód. Jak wynika to z nazwy, Helcom Naturalnie to marka w zgodzie z naturą na każdej płaszczyźnie. W trosce o środowisko producent marki nieprzerwanie doskonali swoją działalność, aby minimalizować negatywny wpływ na przyrodę. Co więcej, współpracuje wyłącznie z takimi dostawcami, którzy wyznają takie same wartości.

Właśnie dlatego produkty z oferty dostępne są w ekologicznych szklanych słoiczkach o optymalnej wielkości. Zero waste to zdrowe nawyki, a Helcom Naturalnie praktykuje je od samego początku powstania marki.

Helcom Naturalnie — w skrócie o marce

Helcom Naturalnie to smaczne i zdrowe propozycje dla osób ceniących zdrowy styl życia oraz dla tych, którzy szukają kulinarnych inspiracji.

Właścicielem marki Helcom Naturalnie jest firma Greek Trade, znany producent, dystrybutor i importer produktów branży spożywczej, działający na rynku od 1992 roku.

https://helcomnaturalnie.pl/





Kontakt:

GREEK TRADE SP. Z O.O.

ul. Tadeusza Śliwiaka 14

30-797 Kraków

sieci@greektrade.com.pl