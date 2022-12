Słodkie masy od Helcom

Helcom już od 30 lat pomaga Polkom i Polakom w przygotowaniach do Świąt! Szczególne miejsce w ofercie marki zajmują gotowe słodkie masy, które świetnie sprawdzą się w wielu świątecznych wypiekach i deserach. Starannie opracowana receptura oraz najwyższa jakość składników gwarantują, że świąteczne wypieki z użyciem słodkich mas zachwycą smakiem wszystkich domowników i gości.

Dostępne smaki:

Masa kokosowa

Masa z białego maku

Masa chałwowa

Masa makowa

Gotowe masy to także świetna alternatywa dla tych, którzy nie lubią spędzać dużo czasu w kuchni oraz tych, którzy nie są pewni swoich umiejętności kulinarnych. Gotowe masy ułatwią przygotowanie nawet skomplikowanych potraw, a przy okazji zachwycą podniebienie doskonałym smakiem.

Słodkie Święta z Helcom

Świąteczny makowiec to podstawa na wigilijnym stole. Przygotowanie masy makowej zwykle bywa bardzo pracochłonne. Rozwiązaniem może być użycie gotowej masy makowej od Helcom. Z pewnością ułatwi ona przygotowanie ciasta i przy okazji pozwoli zaoszczędzić wiele czasu. Ten, zwłaszcza w Święta, spędźmy, dzieląc się radością z najbliższymi!.

Oprócz tradycyjnego makowca masa makowa sprawdzi się również w przygotowaniu tradycyjnych makówek, klusek z makiem, czy kutii.

Masa pomysłów na świąteczne słodkości!

Szeroka gama smaków pozwala na wykonanie całej masy przepisów. Słodkie masy mogą posłużyć jako baza do kremów, ciast i tortów, a także jako dekoracje do ciasteczek i innych słodkich przekąsek. Świetnie sprawdzą się również w wielu wypiekach, ułatwiając przygotowanie ciast i drożdżówek.

Wafle z masą kokosową to szybka słodka przekąska, która zachwyci każdego. Natomiast tort miodowy z masą chałwową będzie pysznym zwieńczeniem każdego świętowania!

Słodkie masy marki Helcom można użyć także jako element dekoracji na przykład w deserach lodowych, czy jako dodatek do gofrów.

Helcom — o marce

Helcom to marka z 30-letnią tradycją, która wie, że jedzenie to wielka przyjemność, dlatego codziennie zaprasza do odkrywania różnorodności smaków. Serwuje na stoły ich wielkie bogactwo. W ofercie marki można znaleźć całą gamę produktów niezbędnych w każdej kuchni. Są to między innymi owoce w puszkach, różnego rodzaju papryki, bruschetty, warzywa marynowane, czy przetwory pomidorowe.

Właścicielem marki Helcom jest firma Greek Trade, znany producent, dystrybutor i importer produktów branży spożywczej, działający na rynku od 1992 roku.

Więcej o marce na stronie: https://helcom.pl/

---

Kontakt:

GREEK TRADE SP. Z O.O.

ul. Tadeusza Śliwiaka 14

30-797 Kraków

sieci@greektrade.com.pl